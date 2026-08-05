Estudiates de la ULA califican de histórico nuevo proceso de elección de autoridades

CARACAS.- Estudiantes de la Universidad de Los Andes señalaron que el proceso de elecciones de autoridades representa un hecho histórico para el país y los jóvenes que se forman en la casa de estudios.

Las elecciones previstas para el 11 de noviembre son de importancia para los estudiantes, porque simbolizan la oportunidad de cambios a través de la renovación de cargos.

«Tras 18 años por fin damos un paso hacia adelante a un hecho histórico; un acto democrático que no se ve desde hace demasiado tiempo, que es la renovación de cada una de nuestras autoridades», aseguró Elizabeth Castillo, estudiante de Derecho.

Otra de las razones por las cuales la juventud de la ULA considera fundamental este proceso es para defender la autonomía universitaria y superar el estancamiento institucional.

«Si construimos una universidad sólida tendremos un país sólido, por lo que la renovación de ideas, de pensamientos, currículos, de diferentes espacios, es necesaria», sostuvo Eudalí Molina, consejera universitaria.

«Es fundamental nuetra participación en las próximas elecciones porque desde allí podemos hacer los cambios que necesita la universidad y verlo reflejado en el país», agregó a su vez Johnatan Hernández, también consejero universitario.

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