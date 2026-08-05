Trump envía a su fiscal interino a la investidura de De la Espriella en Colombia

WASHINGTON.- La Casa Blanca anunció este miércoles que el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, liderará la delegación que representará al presidente, Donald Trump, en la investidura del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, este 7 de agosto en Cali.

La delegación está formada además por representantes del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Departamento de Justicia y de la agencia antidrogas DEA, en un símbolo de las áreas de cooperación que quiere abordar Washington con el nuevo Gobierno colombiano.

Sin embargo, no acudirá ni el secretario de Estado, Marco Rubio, ni su ‘numero dos’, Christopher Landau, quien participó recientemente en la investidura de Keiko Fujimori como nueva presidenta peruana.

La lista la completan el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Hugo Guevara, y el congresista republicano Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

También la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter; el directora de la DEA, Terrance Cole; el asesor de seguridad nacional del vicepresidente, Cliff Sims; la subsecretaria adjunta para América Latina del Departamento de Estado, Viviana Bovo; el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad en las Américas, Joseph Humire; y el jefe de Operaciones Internacionales del Departamento de Justicia, Kristopher Jarvis.

Blanche, quien antes fue uno de los abogados personales de Trump en varios de sus casos penales, ejerce actualmente como fiscal general interino mientras el Senado mantiene estancado el proceso para confirmar de forma permanente su nombramiento al frente del Departamento de Justicia.

Su designación ha enfrentado objeciones de la oposición, así como de al menos tres republicanos y aún no ha sido sometida a una votación definitiva.

De la Espriella tomará posesión del cargo el próximo viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia a la que ya confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España, ocho presidentes latinoamericanos o representantes del Reino de los Países Bajos.

El ultraconservador asumirá el cargo para el período 2026-2030, tras imponerse en la segunda vuelta electoral del 21 de junio al candidato izquierdista Iván Cepeda.

El próximo presidente ha prometido alinearse con Washington tras los años de tensión del mandato del presidente saliente, Gustavo Petro, quien ha mantenido una complicada relación con Trump, marcada por los ataques entre ambos, incluidas sanciones contra el presidente colombiano.

EFE