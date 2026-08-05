Instan a crear mesas de trabajo para impulsar la producción nacional en Anzoátegui

CARACAS.- Con el objetivo de impulsar la producción nacional, Fedeindustria Anzoátegui instó a crear mesas de trabajo entre los sectores público y privado.

Héctor Morales, presidente del gremio empresarial en la entidad, señaló que durante los últimos ocho meses el sector ha sobrellevado los desafíos del día a día e instó a unificar criterios entre los sectores para consolidar propuestas que fortalezcan la economía.

“Ha sido sobrellevar el tema inflacionario, el tema de servicio público. También tenemos un compromiso y un llamado a las autoridades regionales y municipales a conformar mesas de trabajo donde salgan propuestas para impulsar lo hecho en Anzoátegui, en Venezuela, impulsar el sector comercial, industrial», expresó Morales.

Aseguró que conocen que el criterio en función de la economía que tiene un empleado público no es el mismo que tiene el empresario, pero resaltó que de allí pueden salir propuestas para fortalecer el sector productivo del país.

Unión Radio