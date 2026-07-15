Impulsan campaña para reconstruir academias de artes tras el doblete sísmico

CARACAS.- La alianza de varios centros de formación cultural iniciaron la campaña «Aplausos de Pie», una iniciativa que busca recaudar fondos para reconstruir los espacios dedicados a la danza, el teatro y la música, afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

Según indicó la nota de prensa, la unión entre «IMPETU Dance Studio, CLAS Producciones, La Escuela Centro de Formación Cultural e IMPETU Producciones (IPRO) buscan entregar nuevamente a los artistas esos entornos que van mucho más allá de un salón de clases».

«Reconstruir una academia es mucho más que reparar un espacio físico. Es devolverle a cientos de personas un lugar donde el arte sigue transformando vidas. Entra a aplausosdepie.com, dona, registra una academia o comparte esta iniciativa para que el arte venezolano siga de pie», expresaron los organizadores.

Las academias que sufrieron afectaciones en sus estructuras tendrán hasta el 31 de julio para registrarse en el sitio oficial del proyecto. Posterior a eso se llevarán a cabo inspecciones técnicas de las infraestructuras del 1 al 15 de agosto y luego iniciar la fase de construcción y entrega de materiales para adecuar las instalaciones.

A través de la página, los usuarios también podrán donar y el uso de dichos fondos podrán hacerse de forma pública en una plataforma digital.

Unión Radio