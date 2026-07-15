Ingeniero petrolero estima que la producción cerrará el 2026 cerca del millón 300 mil barriles

CARACAS.- El ingeniero petrolero, Germán Márquez, estimó este miércoles que la producción petrolera del país podría cerrar el año cercano al millón 300 mil barriles al día y destacó la importancia de recuperar pozos e infraestructuras.

«Cuando hacemos un balance volumétrico estaríamos hablando que Venezuela puede cerrar el año 2026 sobre millón 180 mil, que cuando lo comparamos con los 973 mil estaríamos hablando de casi un 20% de incremento interanual«, comentó en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

Márquez enfatizó que se requiere de un «sistema eléctrico estable» para mantener la producción petrolera y advirtió de los «riesgos» que pudo generar el doblete sísmico a las infraestructuras eléctricas.

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El especialista en materia de hidrocarburos ve complicado que la producción de crudo llegue a los tres millones barriles pero considera «positivo» que la producción total de la nación se pueda aproximar al millón 450 al cierre del año porque «nos estaríamos acercando a esa meta de los dos millones que quiere el país para el año 2030».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio