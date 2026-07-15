Profranquicias reporta operatividad superior a 75% y destaca resiliencia tras sismos

CARACAS.- Raúl Angulo, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias -Profranquicias- asegura que, tras el levantamiento de información proveniente de sus afiliados, el sector ha demostrado “una importante resiliencia operativa”, luego del doblete sísmico registrado en el país.

“Todas las encuestas que hemos hecho entre nuestros afiliados demuestran que el sector está operativo, golpeado, pero operativo”, precisó en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Destacó que el sector está “golpeado sobre todo en lo humano, por supuesto, que también hay pérdidas de locales y de inventarios, pero todas las empresas de nuestra cámara están activas en más de 75%”.

“100% de las empresas están por encima de 75%, entre 75% y 99% y hasta el 100% de algunas que no tuvieron afectación dentro de la cámara”, apuntó.

Insistió en que todas sus afiliadas han seguido en funcionamiento, no obstante, subrayó que “efectivamente tenemos colaboradores de algunas de las empresas que han fallecido y familiares de colaboradores, sobre todo en La Guaira”.

Detalló que “ninguna empresa sufrió un impacto que la paralizara y eso, a pesar del dolor, por supuesto, por las pérdidas. Han estado activas y ayudando, poniendo su granito de arena en este momento, bien sea en logística para transportar donativos o alimentos”.

“También ha hecho una labor maravillosa el Dividendo Voluntario para la Comunidad. Vemos cómo las empresas pusieron lo que tenían a su disposición y no es poca cosa en medio de esta circunstancia”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio