Oceanógrafo afirma que se deben investigar los cambios marinos tras los terremotos

CARACAS.-El coordinador de la Red de Áreas Conservadas de Venezuela, José Ramón Delgado, afirmó este miércoles que se requieren investigaciones científicas para determinar los cambios que se pudieron originar en el fondo del mar tras los dos terremotos que se registraron en La Guaira hace más de 20 días.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, explicó que los movimientos telúricos suelen generar cambios en el fondo oceánico.

«Puede ser que el fondo marino se haya caído, haya aumentado el declive, o inclusive subido, pero hasta que no se estudie desde el punto de vista científico es muy difícil llegar a alguna conclusión para poder describir los cambios que han habido debajo del mar», dijo.

También puede leer: Ingeniero Miyamoto estima que alrededor de 30% de los escombros en La Guaira se pueden reutilizar

Sostuvo que de haberse modificado la profundidad y el relieve submarino en la costa del Litoral Central, se dará un cambio en las olas y las corrientes marinas. «Esos cambios no pueden ser medidos si no existe una investigación científica», reiteró.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio