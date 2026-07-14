Simón Calzadilla considera que es favorable la inclusión de un sector opositor en las negociaciones

CARACAS.- Este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de una agenda de trabajo junto a exparlamentarios del período legislativo 2015-2020 para fortalecer la democracia a partir del próximo 1 de agosto.

Ante esto, el secretario del Movimiento por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, consideró que la inclusión de este sector opositor en las negociaciones, «abre un abanico de posibilidades» para lograr un cambio político en el país.

«Que hoy se esté incorporando a la mesa de negociación un sector importante de la oposición venezolana, me parece favorable. Que Dinorah Figuera haya sido llamada, incorporada a esto, que va a trabajar en conjunto con el presidente de la AN, Jorge Rodríguez y el gobierno de EEUU, abre un abanico de posibilidades que ojalá inicie el proceso de reestructuración, reinstitucionalización y recuperación económica», afirmó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Recordó que el Movimiento por Venezuela introdujo un recurso de amparo para que sea removida la directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), puesto que piden esclarecer el presunto financiamiento del déficit fiscal y el ocultamiento de cifras económicas.

«¿Cómo es posible que no se ha dado un paso para sustituir a esa junta directiva y poner a venezolanos capaces? Un ministro de Finanzas no involucrado con el pasado de ninguna manera y con altas credenciales», cuestionó.

Unión Radio