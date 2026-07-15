Dos policías y una mujer mueren en ataque del ELN con explosivos en Colombia

BOGOTÁ.- Dos policías y una mujer murieron en un ataque con explosivos atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tame, en el departamento colombiano de Arauca, confirmó este miércoles la institución.

El atentado causó además al menos ocho personas heridas y graves daños materiales en la estación policial.

El suceso ocurrió el martes y estaba dirigido contra la estación policial del corregimiento Betoyes, donde supuestos integrantes del ELN detonaron una volqueta cargada con explosivos.

Los policías fallecidos son Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez, quienes se encontraban de guardia en el momento del ataque, y aún se desconoce la identidad de la mujer que perdió la vida y que no tiene vínculos con la institución.

EFE