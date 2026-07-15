Museo Sacro de Caracas registró daños leves en su infraestructura tras los terremotos

CARACAS.- El Museo Sacro y el Palacio Arzobispal de Caracas presentaron algunos daños en sus estructuras tras los terremotos del pasado 24 de junio, aunque no de gran magnitud según explicó el gerente general del museo, Willimas Martínez.

En declaraciones para el equipo de Unión Radio , Martínez detalló que el fenómeno natural no ocasionó una mayor destrucción gracias al reacondicionamiento del espacio que se realizó años atrás y ya se llevó a cabo la inspección técnica correspondiente que certificó la condición del lugar.

«Dentro del museo simplemente ocurrió el corrimiento de las tejas de los techos, algunas fracturas en las paredes que colindan con nuestros vecinos de la Catedral de Caracas, pero del resto nos mantenemos en pie con todo el optimismo y con un equipo prestos para la recuperación de este espacio», indicó.

Palacio Arzobispal / Foto: Mardolei Prin Unión Radio

El gerente también señaló que esperan que cesen las réplicas en el territorio para iniciar las labores de recuperación de las instalaciones.

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