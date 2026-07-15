Mi Condominio sostiene que las leyes promulgadas por el Parlamento son colaterales para inquilinos

CARACAS.- La abogada y coordinadora de Micondominio.com, Tibaire Altuve, afirmó que las recientes leyes aprobadas por el Parlamento relacionadas al sector inmobiliario son «colaterales», puesto que no inciden directamente porque están dirigidas a los inquilinos, mientras que las personas que quedaron sin vivienda tendrán una situación similar a las personas afectadas por el deslave de Vargas.

«Mucha gente se fue a Caracas (tras lo ocurrido en 1999), al resto del país y tenían que alquilar para empezar a reconstruir su hogar. Desde el punto de vista del condominio no incide, pero como forma parte de la comunidad y dependen de los propietarios… Será como siempre ha sido, no tiene ningún impacto dentro del área condominial».

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Por otro lado, Altuve sostuvo que desde Micondominio ayudaron a los vecinos de La Guaira en la primera reunión que sostuvieron, un apoyo que funciona porque muchas juntas se perdieron y «la organización es indispensable» para conocer cuál será la nueva junta de condominio en ausencia de la anterior y el plan a desarrollar .

«Es muy compleja esa reconstrucción y todavía no están claras los lineamientos por parte del gobierno y mientras no sea así tenemos que organizarnos a lo interno porque somos un régimen privado y organizarnos a lo interno es preguntarnos ¿tenemos fondo de reserva, cuántos somos? y, además de eso, ¿quiénes van a ocupar, suplir los herederos de los vecinos que no están para que también entren en la toma de decisiones?».

Altuve instó para que la solidaridad que impulsó la ciudadanía para ayudar a los afectados tras el 24 de junio a que también se haga a lo interno en los condominios porque «no es una tarea fastidiosa, sino una forma de hacer país y desde lo chiquitico tenemos la obligación de gerenciar los recursos y a quiénes tenemos que proteger».

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