MSF: Avance de ébola sin precedentes en RD del Congo tras 2 meses de epidemia

NAIROBI.- El ébola sigue propagándose a un ritmo «sin precedentes» en el este de la República Democrática del Congo (RDC) dos meses después de declararse oficialmente la epidemia, advirtió este miércoles Médicos Sin Fronteras (MSF) al subrayar que «los esfuerzos para controlarla siguen siendo insuficientes».



«Cada retraso cuesta vidas. Seguimos persiguiendo el brote en lugar de adelantarnos a él. Cada vez hay más personas infectadas, más familias pierden a sus seres queridos y la epidemia resulta cada vez más difícil de contener», afirmó la coordinadora de emergencias de MSF, Trish Newport, en un comunicado.



«Necesitamos una acción internacional más firme y coordinada para actuar con mayor rapidez y mejorar el acceso tanto a la atención médica para el ébola como a otros servicios sanitarios esenciales», subrayó Newport.



En sólo dos meses, recordó MSF, el brote de ébola -decimoséptimo que afecta a la RDC- se ha convertido en el tercero más grande y en el de más rápido crecimiento de todos los registrados hasta la fecha.



Más de 250 muertos



La epidemia ha causado 2.011 casos confirmados, incluidos 754 muertos, según los últimos datos del Gobierno congoleño.



A juicio de la ONG, la situación resulta «especialmente alarmante» porque la epidemia sigue «expandiéndose geográficamente».



«La clave para frenar y, en última instancia, detener la propagación de la epidemia es acercar la respuesta a las comunidades, al tiempo que se refuerza la respuesta médica y el sistema de vigilancia, de modo que los casos puedan identificarse y aislarse lo antes posible», aseveró MSF.



Además, enfatizó, el ébola es «una crisis en medio de múltiples emergencias», pues el brote se desarrolla en un contexto de conflicto armado entre el Ejército y grupos rebeldes, desplazamientos y otras urgencias sanitarias simultáneas como el cólera o la malaria.



«Es fundamental acelerar los esfuerzos para mejorar el acceso a la atención médica del ébola, al tiempo que se garantiza la prestación de otra ayuda humanitaria básica, como la asistencia sanitaria, y servicios de agua y saneamiento», concluyó Newport.



De momento, se han visto afectadas las provincias orientales de Ituri (epicentro de la epidemia), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele, así como Tshopo (centro-norte).



Ébola también en Uganda



El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.



La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.



El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.



La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como «emergencia de salud pública de importancia internacional».



El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

EFE

