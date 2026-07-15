Comisión Europea prevé dar 20 millones de euros adicionales para ayuda humanitaria a Venezuela

BRUSELAS.-La Comisión Europea prevé destinar hasta 20 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que sufrió el país el pasado 24 de junio y deja 4.734 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance.

El Ejecutivo comunitario anunció este miércoles que los primeros 10 millones de euros se dedicarán a asistir a las comunidades más afectadas por los sismos, mientras que los10 millones restantes -pendientes de aprobación por la Autoridad Presupuestaria- se asignarán al apoyo de operaciones de búsqueda y rescate y equipos médicos.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró que la nueva financiación ayudará a proporcionar alimentos, agua potable, medicamentos y refugio a las familias afectadas.

«Venezuela puede estar al otro lado del océano, pero el pueblo venezolano está muy presente en nuestros corazones. Desde las primeras horas tras los terremotos, la Unión Europea los ha apoyado», trasladó Lahbib en un comunicado.

Esta nueva ayuda financiera se suma a los 5 millones de euros ya aprobados a finales de junio y a los 52 millones de euros remitidos a principios de año «para responder a las consecuencias humanitarias de la crisis socioeconómica» en el país, según la Comisión.

EFE