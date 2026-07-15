Gobierno coordina labores de atención y logística para los afectados por los terremotos

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo par coordinar las labores de acción en seguridad para la logística y atención de los afectados tras los terremotos del pasado 24 de junio.

En el encuentro participaron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Gustavo González López.

Hasta el momento el despliegue de ayuda cuenta con más de 30 mil efectivos de cuerpos de seguridad. Mientras que la asistencia se ubica en 107 campamentos transitorios en los que albergan más de 20 mil personas.

Con información de Prensa Presidencial/Unión Radio