El banco vaticano designa a Giovanni Boscia como nuevo director general desde octubre

CIUDAD DEL VATICANO.- El Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el banco vaticano, ha anunciado este miércoles el nombramiento de Giovanni Boscia como su nuevo director general a partir del próximo 1 de octubre.

Boscia, de 55 años, sucederá a Gian Franco Mammí, que ha dirigido la enditad durante los últimos once años ejecutando un proceso de renovación y adecuación a las reglas financieras internacionales.

«Dejo a mi sucesor un banco sólido, transparente y plenamente reconocido a nivel internacional, fruto de la competencia de las mujeres y hombres que en él trabajan», ha afirmado en un comunicado.

El nuevo director general entró a trabajar en el IOR en 2019 como responsable financiero, desde el 2021 asumió el rol de Responsable de Inversiones y Gestión de Activos y en 2023 fue elegido vicedirector delegado.

A lo largo de sus treinta años de carrera en el sector financiero, desempeñada principalmente en Londres, ha acumulado una amplia experiencia en instituciones como Salomon Brothers, Citigroup o Credit Suisse First Boston.

El IOR ofrece a sus más de 12.000 clientes en 110 países del mundo servicios bancarios y de inversión y gestiona patrimonios en conformidad con la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

En su estructura, el director general controla todas las actividades sobre su administración, gestión y organización, mientras un Consejo de Superintendencia define la estrategia y un prelado y una Comisión Cardenalicia vigilan que se opere siguiendo los principios de la ética católica.

El presidente de la entidad, François Pauly, valoró «la sólida experiencia de los mercados financieros internacionales» de Boscia.

«Estamos seguros de que sabrá guiar el IOR con rigor, espíritu de servicio y en el pleno respeto de su misión en favor del Santo Padre, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal», declaró Pauly.

EFE