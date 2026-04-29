Henrique Capriles analiza el escenario político-económico de cara al #1May

CARACAS.- El dirigente político y diputado de la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, ofreció un análisis sobre la situación política y económica del país, a propósito del anuncio salarial que pueda ocurrir este viernes 1 de mayo.

«El país está a la expectativa de lo que va a pasar con los anuncios económicos del 1 de mayo; porque es un día de gran expectativa para los trabajadores, especialmente para los públicos (…) me parece cinismo venir a decir ahora que el problema es la Ley del Trabajo ¿No te diste cuenta que había un problema en la Ley Laboral?», expresó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Con respecto al tema de las prestaciones sociales, comentó que es una decisión que debe debatirse entre los trabajadores, empresarios y el Estado, porque se hace necesario que las modificaciones en materia laboral, incluyan las consideraciones de estos tres sectores.

Por otra parte, señaló que es necesario cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder organizar futuros procesos comiciales en el país; así como se dio el paso para la renovación de la directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Consideró que existe un «replanteamiento» de la comunidad internacional sobre la relación diplomática con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a propósito de la invitación que realizó el gobierno español a la mandataria para participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

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