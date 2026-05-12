Hasta 70 % de déficit en personal de enfermería se registra en hospitales del país

CARACAS.- Hasta 70 % por ciento de déficit en personal de enfermería registran hospitales y centros asistenciales del país.

Según Ana María Velásquez, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales de la Enfermería, el bajo salario es el motivo principal de la deserción en ese gremio.

Denuncian que los profesionales de la enfermería devengan 246 bolívares mensuales, además que los que laboran para el ministerio de Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), reciben un sólo bono pese a hacer compromisos distintos.

«En la actualidad se puede dar el caso de una sola enfermera para 40 pacientes con diferentes patologías, tenemos que hacer, seleccionar los pacientes con mayor complicación para poder prestarles el servicio», expresó Velásquez.

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