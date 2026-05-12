Enfermeros de Mérida inconformes con los anuncios económicos del #1May

CARACAS.- Los profesionales de Enfermería, en medio de las actividades de su día que se celebra cada 12 de mayo, afirmaron que existen varios obstáculos que deben enfrentar mientras ejercen la profesión.

El presidente del Colegio de Enfermeros en el estado Mérida, Kevin Villamizar, explicó que «(tenemos) un sistema de salud un poco fracturado, no somos remunerados como debería ser. (Para) un profesional de enfermería está rondando entre Bs 500 o Bs 400 el sueldo y el decreto de bono que sustentaron el 1 de mayo no fue lo suficiente»

Asimismo, señaló que un importante número de sus colegas han emigrado del país y dejaron de ejercer en los diferentes centros de salud.

«(Hay) mucho personal de enfermería que no está realizando las actividades, como tal, de enfermería, ya que se prefieren dedicar a otras cuestiones o a otras labores. El punto está en que hay una fuga de personal o de estudiantes que, cuando logran llegar a su meta de graduarse, prefieren realizar cualquier otra labor. Prefieren irse del país, ya que el Estado no les aporta», resaltó.

Con centros de salud en crisis y salarios que no alcanzan, los enfermeros aseguran que siguen atendiendo a sus pacientes únicamente por su vocación de servir, ya que sin el personal de enfermería el sistema de salud venezolano se vería aún más afectado.

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