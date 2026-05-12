Enfermeros de Mérida inconformes con los anuncios económicos del #1May

CARACAS.- Los profesionales de Enfermería, en medio de las actividades de su día que se celebra cada 12 de mayo, afirmaron que existen varios obstáculos que deben enfrentar mientras ejercen la profesión.
Asimismo, señaló que un importante número de sus colegas han emigrado del país y dejaron de ejercer en los diferentes centros de salud.
Con centros de salud en crisis y salarios que no alcanzan, los enfermeros aseguran que siguen atendiendo a sus pacientes únicamente por su vocación de servir, ya que sin el personal de enfermería el sistema de salud venezolano se vería aún más afectado.