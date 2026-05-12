Afirman que solo 25 % de los profesores de la UCV cobraron el bono de responsabilidad profesional

CARACAS.- El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV),José Gregorio Afonso, afirmó que solo el 25 % de los profesores activos en nómina en la casa de estudios, recibió el bono de responsabilidad profesional, lo que dejó por fuera a los catedráticos jubilados o contratados.

«El 30 de abril hubo unos anuncios, ninguno de ellos del tipo salarial, puesto que no aumentó ni un céntimo, pero sí aumentó 50 $ más el denominado bono de guerra. Además, el gobierno creó uno de forma unilateral, sin consultarle a nadie. Le denominó bono de responsabilidad profesional para sectores estratégicos. Ese bono es diferenciado por escalafón, por niveles y es equivalente al bono de guerra. Lo pagó al sector docente muy mal de forma caótica y arbitraria. Nada más en la UCV lo cobró el 25 % de los profesores. El 96 % de los profesores jubilados no lo cobró, el 94 % de los contratados tampoco, y tan solo la mitad de los profesores fijos lo recibieron. Es un bono que excluye al 75 % de los profesores», aseveró en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

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