México despliega a Ejército y Guardia Nacional en Guerrero por ola de violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaría de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, acudió este martes a Chilapa, en el sureño estado de Guerrero, acompañada de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para retirar bloqueos, atender a desplazados y evacuar heridos, en medio de una crisis de violencia que el Gobierno federal atribuyó a la disputa entre dos grupos criminales: Los Ardillos y Los Tlacos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que pidió a Rodríguez atender de manera personal la situación, después de que autoridades federales reportara tres poblados afectados y bloqueos en distintos puntos.

“Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, dijo la mandataria, al explicar que el Gobierno busca evitar un enfrentamiento que pueda afectar a civiles.

La Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que, por instrucción de Sheinbaum, servidores públicos se trasladaron a Guerrero para ayudar al retiro de bloqueos y restablecer el orden en Chilapa, un municipio de 120.000 habitantes en el estado sureño de Guerrero.

En un primer momento, subsecretario de Gobernación, César Yáñez, habló con líderes de ambos grupos en conflicto y les planteó la “necesidad y urgencia” de recuperar la paz, terminar las disputas de forma pacífica y permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas para atender a personas heridas, según la dependencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó después que el diálogo no era con grupos criminales, sino con representantes de las poblaciones, y confirmó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y autoridades estatales, así como personal médico y ambulancias.

De acuerdo con el Gobierno, tres personas heridas ya fueron trasladadas al hospital de Chilpancingo, capital del estado, y otras tres estaban por ser evacuadas.

La intervención federal ocurre después de que pobladores indígenas difundieran vídeos en redes sociales en los que denunciaron ataques con armas de alto calibre, drones, quema de viviendas y desplazamiento de comunidades como Cula, Cauca y Chicotal.

“Continúan los disparos de armas de alto calibre y los ataques con drones sobre nuestras comunidades”, relató uno de los pobladores en una grabación, en la que pidió al Gobierno federal intervenir de inmediato.

En otro video, mujeres y niños refugiados pidieron apoyo al Gobierno de Estados Unidos. “Donald Trump, ayúdanos, mándanos helicópteros para que nos salven”, dijo una mujer con el rostro cubierto, quien aseguró que los criminales estaban cerca, quemando casas y obligando a las familias a esconderse.

“Estamos escondidos en una casa, que nos ayuden, por favor, tenemos miedo”, agregó otra persona en la grabación.

Los testimonios atribuyen los ataques a Los Ardillos, aunque las autoridades federales señalaron que la crisis deriva de la disputa entre ese grupo y Los Tlacos, organizaciones criminales con presencia histórica en Guerrero.

La región de Chilapa, habitada por comunidades indígenas nahuas, arrastra desde hace años una crisis de violencia, desplazamientos y denuncias de ataques contra policías comunitarias.

EFE