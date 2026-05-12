Darwin González le exigió soluciones a Hidroven y Corpoelec frente a la crisis de servicio en Baruta

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, acudió al Concejo Municipal con el propósito de pedir el respaldo del cuerpo legislativo para las gestiones ante Hidroven y Corpoelec por la falta del servicio de agua potable o energía.

González señaló que hay sectores que han pasado días, e incluso semanas, sin agua, mientras que las fluctuaciones eléctricas no solo interrumpen la vida cotidiana, sino que ponen en riesgo los electrodomésticos de los ciudadanos.

«Hacemos un llamado de atención a Hidroven y Corpoelec, la situación con los servicios públicos en Baruta es insostenible. Nuestros vecinos exigen y merecen respuestas claras y, sobre todo, soluciones inmediatas», expresó el alcalde durante la entrega de los documentos.

Asimismo, detalló que sectores como El Cafetal, Los Samanes y Las Minas sufren ciclos de racionamiento que superan los cronogramas anunciados, dejando a múltiples edificios sin energía por períodos prolongados.

Adicionalmente, le solicitó a Corpoelec una revisión de los transformadores y líneas de distribución en las zonas con mayores reportes de fallas junto con un cambio del cableado de aéreo a subterráneo, haciendo énfasis en zonas críticas como el Casco del Pueblo de Baruta y Las Minas, con el fin de modernizar el sistema y disminuir la vulnerabilidad de la red eléctrica ante factores externos.

El alcalde reiteró que las cuadrillas de la alcaldía permanecen atentas para colaborar en reparaciones menores de tuberías y mantenimiento de áreas adyacentes a la infraestructura eléctrica cuando sea necesario.

Unión Radio/NP