Darwin González le exigió soluciones a Hidroven y Corpoelec frente a la crisis de servicio en Baruta

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, acudió al Concejo Municipal con el propósito de pedir el respaldo del cuerpo legislativo para las gestiones ante Hidroven y Corpoelec por la falta del servicio de agua potable o energía.
González señaló que hay sectores que han pasado días, e incluso semanas, sin agua, mientras que las fluctuaciones eléctricas no solo interrumpen la vida cotidiana, sino que ponen en riesgo los electrodomésticos de los ciudadanos.
Asimismo, detalló que sectores como El Cafetal, Los Samanes y Las Minas sufren ciclos de racionamiento que superan los cronogramas anunciados, dejando a múltiples edificios sin energía por períodos prolongados.
Adicionalmente, le solicitó a Corpoelec una revisión de los transformadores y líneas de distribución en las zonas con mayores reportes de fallas junto con un cambio del cableado de aéreo a subterráneo, haciendo énfasis en zonas críticas como el Casco del Pueblo de Baruta y Las Minas, con el fin de modernizar el sistema y disminuir la vulnerabilidad de la red eléctrica ante factores externos.
El alcalde reiteró que las cuadrillas de la alcaldía permanecen atentas para colaborar en reparaciones menores de tuberías y mantenimiento de áreas adyacentes a la infraestructura eléctrica cuando sea necesario.
Unión Radio/NP