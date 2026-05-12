Perfil: Iván Cepeda llega a la contienda presidencial colombiana como aspirante de la izquierda para suceder a Gustavo Petro

CARACAS.- Iván Cepeda es senador y figura del Pacto Histórico. Es el candidato de la izquierda colombiana para suceder a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo.

Cepeda se presenta como el arquitecto de la política de «paz total» y como un líder que busca profundizar las transformaciones sociales iniciadas por el actual gobierno.

Junto a la senadora indígena Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial, buscará profundizar la política social y ampliar la agenda de paz en un país que aun no sana las heridas del conflicto armado prolongado.

En lo económico y social propone erradicar la pobreza, reducir la desigualdad e impulsar una reforma agraria que convierta la economía campesina en eje central.

La prohibición del fracking y la reducción en 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero están en su propuesta de campaña.

También propone la reducción del salario presidencial y de los altos funcionarios.

En materia de seguridad plantea una transformación territorial que ataque las causas estructurales de la violencia, además de fortalecer la inteligencia del Estado.

En salud busca crear un sistema mixto con participación privada, pero bajo control financiero y administrativo centralizado.

Está de acuerdo con una Constituyente siempre y cuando exista un proceso previo de concertación nacional.

Su campaña se apoya en una narrativa de justicia social y en su papel de opositor histórico del expresidente Álvaro Uribe con quien sostuvo un enfrentamiento judicial que lo catapultó como referente de izquierda.

Unión Radio