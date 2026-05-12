Gobernador Bernal y gremios tachirenses  impulsan  Zona económica especial de frontera 

CARACAS.-El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, sostuvo un encuentro con diputados de la Asamblea Nacional para presentar las propuestas en materia económica que permitan impulsar el desarrollo de la entidad andina.

«Desde hace varios años el pueblo del Táchira ha aspirado la creación de la Zona Económica Especial de frontera y hemos construido un instrumento con el máster plan y la propuesta de Zona económica de frontera», afirmó el gobernador.

«Esta propuesta de Zona Económica de Frontera es el resultado de un esfuerzo colectivo, con un sector comprometido y una visión compartida de desarrollo integral. Estamos dando un paso heroico para transformar nuestra frontera en un epicentro de industria, comercio y bienestar social», añadió.

Bernal, acompañado de una comisión representativa del área económica, política y académica de la región, fue recibido por el presidente de la comisión de Finanzas, Jesús Faría, y el presidente de la comisión de Fronteras, William Fariñas.

Por su parte, la presidenta de Fedecámaras Táchira, Gipsy Pineda, resaltó el respaldo del sector privado y productivo «a este evento importantísimo que pretende impulsar el decreto de la zona económica especial en el estado Táchira «.

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