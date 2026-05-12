Presidente de Bolivia llamó al diálogo con los sectores protestantes que bloquean los caminos

La Paz.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llamó este martes a dialogar a los sectores que desde la semana pasada realizan bloqueos de caminos y protestas callejeras contra las nuevas políticas económicas que proyecta el Gobierno, algunos incluso pidiendo su renuncia, para iniciar una etapa de «reconciliación».

«Quiero convocar y dialogar, como siempre, a los dirigentes que están representando hoy en día a estas posiciones de bloqueo (…). El diálogo, la reconciliación, la certidumbre hacia el futuro es lo que tenemos que construir conjuntamente», aseguró en un video que difundió en sus redes sociales.

Paz mencionó que la economía de Bolivia «se está recuperando» tras un prolongado periodo de falta de divisas e inflación, y que eso se refleja en el nivel de exportaciones que se registró en el primer trimestre con «más de 4.500 millones de dólares» frente a los 2.000 millones del mismo periodo de 2025, durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025).

También señaló que «son los bloqueadores» quienes ocasionan el incremento de «los precios de los productos» en los mercados.

El jefe de Estado destacó, además, la reunión que sostuvo en Cochabamba el sábado, cuando reunió a autoridades locales y representantes de los empresarios y sectores sociales para elaborar una agenda que apunta a la aprobación de una decena de nuevas leyes.

Entre esas propuestas, están una nueva ley de hidrocarburos, energía y minería, entre otras, que, según Paz, serán «debatidas con transparencia» para que quede claro que «nadie quiere privatizar» las empresas estatales ni aplicar «tarifazos» o incrementos de los servicios básicos, como lo han asegurado sus detractores.

Asimismo, señaló que algunos dirigentes con «intereses políticos» buscan «confundir al pueblo», sin mencionar quiénes, e indicó que insistirá en «dialogar» con las fuerzas políticas parlamentarias y los sectores sociales para que las leyes que propone sean «en favor del pueblo».

La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles pasado bloqueos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente Paz.

Ante el «cerco» a la ciudad sede del Gobierno y del Legislativo por los bloqueos, el Ejecutivo puso en marcha «un operativo de puente aéreo» para «asegurar» la provisión de productos como la carne de pollo.

La Policía informó este martes que las zonas de bloqueo son 67, de las que 50 están en La Paz, mientras que también existen varios cortes de vías en el departamento oriental de Santa Cruz.

La Central Obrera Boliviana (COB) lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales, y su máximo dirigente, Mario Argollo, se alió con los campesinos que piden la renuncia de Paz.

La COB y los sindicatos de campesinos fueron aliados de los gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce.

Esta jornada también hubo manifestaciones y bloqueos callejeros en La Paz de sindicatos de maestros que exigen, sobre todo, un aumento salarial.

Por otra parte, un grupo de afines al expresidente Morales inició una caminata desde el altiplano hacia La Paz contra las reformas anunciadas por el Gobierno y para sumarse a las protestas de la COB.

EFE