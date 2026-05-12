Incrementan trabajos en Güiria para atender derrame petrolero

CARACAS.- El gobierno venezolano conjuntamente con las autoridades del estado Sucre informaron que se amplió el despliegue de los equipos técnicos y voluntarios en la zona de Güiria, en el munipio Valdez para atender los daños ambientales que se producen en la zona tras conocerse las afectaciones en las costas tras un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago.

La gobernadora de Sucre, Johana Carrillo informó que a través del estado mayor se solicitó la activación de un puesto de comando multidisciplinario en el municpio, que atienda las costas afectadas e incremente las labores de limpieza en manglares, playas y espacios acuáticos, así como la protección de trabajadores que operen en la zona.

Por su parte, el ministerio de pesca solicitó el apoyo en calidad de voluntarios a todos los pescadores de la población de Güiria para agilizar los trabjos de limpieza e impedir mayores acfectaciones en un municipio que depende de la pesca como principal actividad económica.

Autoridades indicaron que un nuevo grupo de biólogos marinos, ingenieros y científicos de distintas instituciones viajará a Güiria para sumarse al equipo de trabajo operativo en el lugar afectado.

Unión Radio