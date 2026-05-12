Venamcham: Intercambio comercial entre Venezuela y EEUU creció 22,78% en el primer trimestre de 2026

CARACAS.- La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham) dio a conocer que el intercambio comercial entre Venezuela y EEUU registró un incremento interanual de 22.78% en el primer trimestre del presente año.

La institución ubicó en $3.293 millones la cifra del intercambio comercial entre los dos países entre enero y marzo de este 2026, registro que superó los $2.682 millones del mismo período en 2025.

«El crecimiento del intercambio refleja una recuperación parcial del flujo comercial bilateral, impulsada principalmente por el componente energético, en un contexto de flexibilización regulatoria selectiva y

reactivación de canales comerciales formales», indicó Venamcham en nota de prensa.

Añadió que en el mismo período, Venezuela obtuvo un superávit comercial de $457 millones, inferior al superávit de $568 millones registrado en 2025, y atribuyó la reducción al mayor dinamismo de las importaciones desde EEUU.

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