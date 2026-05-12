Asamblea Nacional respalda acciones legales en disputa territorial con Guyana

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, por unanimidad, un acuerdo que respalda las acciones legales emprendidas por el Ejecutivo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la disputa territorial que mantiene la nación con Guyana sobre el Esequibo.

El acuerdo, presentado por el diputado, José Vielma Mora, ratifica el «respaldo absoluto» del Parlamento a «todas» las acciones emprendidas por el Gobierno en el «marco de la defensa integral» de su soberanía.

Asimismo, acuerda que la AN coadyuve en la estrategia jurídica y diplomática que el Estado venezolano despliega ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al tiempo que exhorta a los venezolanos a mantener la unidad nacional en torno a esta «causa justa» que trasciende cualquier diferencia política.

Durante el debate el diputado opositor, Luis Emilio Rondón, dijo que esta disputa territorial ha unido a todo el país, lo que consideró una «buena señal» para Venezuela.

Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, indicó que si Guyana ve que los venezolanos están unidos «no van a tener más remedio que cumplir con la ley».

Rodríguez señaló que el Acuerdo de Ginebra busca llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes e indicó que un tribunal no logrará esto, al asegurar que en esa instancia «siempre se decide a favor o en contra de una de las partes».

EFE