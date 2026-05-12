Sector gráfico estima que eventual estabilidad económica favorezca la elaboración de materia prima

CARACAS.- El presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela (AIAG), Claudio Bazzaro, estimó que el sector espera poder fabricar la materia prima que se necesita para sostener la industria, y evitar la importación de otras naciones.

«Estamos ansiosos de ver la evolución por lo que ha dicho el gobierno que viene; porque una de las cosas que a nosotros más nos interesa, es poder tener materia prima fabricada localmente en el país. Eso se desmanteló en tantos años, y son un tipo de cosas que de un día a otro no puedes poner a producir en su debida expresión. Hace falta que haya confianza, la gente invierta en proyectos inmensos como fábrica de papel, cartulina, cartón, planchas, tintas (…) había fábricas aquí, pero todas ellas al final poco a poco se fueron y tenemos que traer todo de afuera. Prácticamente, todos los materiales e insumos que necesitamos vienen de afuera», afirmó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Bazzaro señaló que el sector ha estado operativo alrededor de un 20 %, lo que representa un retroceso en la producción que antes se perfilaba en 90 %.

Asimismo, comentó que la industria tiene unos costos enormes como el pago de impuestos, los aranceles o el relleno sanitario, lo cual incide considerablemente en la poca producción.

Unión Radio