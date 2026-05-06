Gobierno afirma que ha distribuido casi 50 % de la donación de medicamentos de EEUU

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que las autoridades venezolanas han distribuido casi la mitad de los insumos médicos que donó el gobierno de Estados Unidos (EEUU) en febrero pasado.

Rodríguez detalló que los medicamentos debían pasar por un proceso de verificación para poder llegar a los pacientes.

«Una donación, cuyo proceso de recibimiento, y como se hace siempre, los medicamentos van al Instituto de Higiene para su verificación y que se pueda utilizar con absoluta seguridad por el pueblo venezolano y luego van a su distribución. Ya ha sido distribuido el 47 % de estos medicamentos», dijo en un acto transmitido por el canal del Estado.

La declaración de la mandataria interina llega luego de denuncias sobre el destino que se había dado a la donación estadounidense.

Unión Radio