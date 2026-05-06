Pablo Pérez plantea «revisión profunda» al TSJ con magistrados que no militen en partidos

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Pablo Pérez, consideró que el Comité de Postulaciones Judiciales deberá realizar una «revisión profunda» al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), escoger magistrados que no militen en partidos políticos y estén comprometidos con el ejercicio de su profesión.

«El TSJ tiene que ser completamente independiente, los magistrados tengan capacidad intelectual y honestidad. Un magistrado puede tener una formación ideológica o creencia religiosa; pero una cosa es tener una ideología como todos y otra es ser militante de un partido político (…) el sistema judicial en el área penal está en una situación de caos, es un paciente con metástasis. El tema no solamente es cambiar el TSJ, tenemos que ir aguas abajo; cambiar los jueces provisorios. El tema del Poder Judicial es un proceso, una revisión profunda (…) el Poder Judicial es la columna vertebral de un país. Tenemos que comenzar con los magistrados, presidentes, circuitos judiciales, directores, jueces de instancia, corte de apelaciones», expresó en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Con respecto a los 10 integrantes de la sociedad civil que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales, el parlamentario señaló que se hicieron entrevistas a 94 ciudadanos, y debería, este miércoles 6 de mayo, publicarse la lista con los posibles candidatos elegibles.

Asimismo, Pérez recordó que este equipo de trabajo que se encargará de nombrar a las autoridades del máximo órgano judicial, está formado por 11 diputados y 10 integrantes de la sociedad civil.

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