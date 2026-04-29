Fuertes precipitaciones causan nuevos daños en municipios de Mérida

CARACAS.- Persisten las afectaciones debido a las lluvias registradas en el estado Mérida que generaron emergencias en el municipio Santos Marquina donde viviendas y parte de las vías fueron afectadas.

Fuertes precipitaciones durante las últimas horas provocaron desborde de quebradas en San Rafael de Tabay y causaron el cierre de la Troncal 007, donde se activó un plan de contingencia para habilitar el paso.

Autoridades de la entidad informaron que el caudal sobrepasó el puente de la zona y desplazó sedimentos hasta la carretera, algunas viviendas del sector sufrieron daños; sin embargo, no se tienen cifras concretas puesto que continúa la evaluación de los daños. No se registraron víctimas ni lesionados, autoridades de Protección Civil junto a brigadas de rescate y seguridad, exhortaron a los pobladores a mantener la precaución mientras el personal permanece en operaciones para garantizar la seguridad de los mismos.

La gobernación ha activado el Plan de Atención de Lluvias 2026 que se ejecuta en distintos municipios de la entidad andina.

Foto: Jade Delgado Foto: Jade Delgado Foto: Jade Delgado Foto: Jade Delgado Foto: Jade Delgado

Unión Radio