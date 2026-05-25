AFA realizará en Venezuela un campamento formativo para niños y adolescentes

CARACAS.- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegará a Venezuela el próximo mes de agosto para realizar la primera edición internacional de un campamento de fútbol formativo para niños y adolescentes, que estará inspirado en la metodología del balompié argentino.

La iniciativa se llevará a cabo en el Caracas Sport Club de la capital del país, donde dividirán sus actividades en dos semanas del 3 al 7 y del 10 al 14 de agosto con jornadas desde las 8:00 AM hasta la 1:30 PM.

En las mismas podrán participar los jóvenes cuyas edades estén comprendidas entre los 6 y 16 años de edad, quienes aprenderán sobre la disciplina, compromiso, liderazgo y trabajo colectivo, además de desarrollarse deportivamente.

Dicho campamento es organizado por TMXperience junto a Camp Experience, que ya cuentan con una red formativa global que se extiende a países como Estados Unidos, México, Brasil, España, Italia y Colombia.

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NP/Unión Radio