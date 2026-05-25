Exgobernador colombiano abandona carrera presidencial y se une a Iván Cepeda

BOGOTÁ.- El exgobernador del departamento colombiano de Magdalena, Carlos Caicedo, renunció este lunes a su aspiración presidencial para adherirse al candidato de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, a menos de una semana de las elecciones del 31 de mayo.

«Nos unen años de lucha conjunta o de buscar que en nuestro país las mayorías tengan la vida que merecen, en particular el acceso a los derechos fundamentales de los que históricamente han estado excluidos», aseguró Caicedo, del partido Fuerza Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Barranquilla.

Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto, aseguró que a partir del anuncio, Caicedo se integra a su «proceso político» y su trabajo para obtener el «triunfo en primera vuelta».

Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos, una opción que parece poco probable, a juzgar por las encuestas de intención de voto que apuntan a una disputa cerrada entre Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, pero lejos de la minoría requerida.

«Hemos concluido y cerrado un acuerdo político con el doctor Carlos Caicedo, el cual nos llena de alegría y satisfacción desde el Pacto Histórico», agregó el candidato del oficialismo.

Cepeda recordó que estos acuerdos, a los que llegó con otros candidatos presidenciales como el excanciller Luis Gilberto Murillo, quien también renunció a su candidatura presidencial a comienzos de mes, nacen a raíz de «coincidencias, identidades y afinidades» de carácter político.

Carlos Caicedo fue alcalde de Santa Marta (2012-2015) y gobernador del caribeño departamento de Magdalena (2020-2023) desde donde labró su carrera política a nivel nacional y se presentó como una opción de una izquierda «distinta».

EFE