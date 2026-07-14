Fenahoven reporta daños en sus hoteles afiliados tras el doble terremoto en La Guaira

CARACAS.- El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, informó que sus agremiados ubicados en el estado La Guaira y algunos de Caracas sufrieron daños producto de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron hace 20 días en el país.

«Nosotros tenemos una presencia de cinco hoteles, pero estos hoteles representan cerca de 320 habitaciones (…) de nuestros afiliados hubo un hotel que colapsó completamente«, dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Aseguró que al momento del temblor no habían personas dentro del hotel que se derrumbó, aunque «si hubo perdidas que lamentar de vidas de talento profesional que trabajaba allí» y que no se encontraban en las instalaciones.

En cuando a los demás hoteles afiliados a Fenahoven en el Litoral Central, Vieira explicó que sufrieron «daños que no condicionan la viabilidad pero están inoperativos. Se han caído paredes, los lobby están destrozados«.

Sostuvo que también deben enfocarse en los más de mil 150 prestadores turísticos que hacen vida en la entidad costera y que representan a unos «7 mil 650 trabajadores directos».

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El representante de Fenahoven vislumbra que «una de las grandes crisis que tendrá el sector» será cómo captar capital de trabajo para restaurar sus instalaciones.

«Para nosotros el estado La Guaira liderizaba la ocupación hotelera, siempre estaba por encima del 50% y en temporada alta podía llegar a un 90% de ocupación y ahora en el corto plazo sabemos que no va a existir turismo hacia La Guaira», agregó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio