De Viana sugiere priorizar la atención a los servicios básicos

CARACAS.- El expresidente de Hidrocapital y profesor de la UCAB, José María De Viana, aseguró que la población venezolana espera que se resuelva con más ahínco las precariedades de los servicios básicos mucho antes que los económicos puesto que, tras los terremotos, se ven mermados en la cotidianidad.

«Uno de los grandes deseos y necesidades de los venezolanos, en cualquier rincón, es que los servicios funcionen bien. ¿Por qué? porque es la primera obligación del Estado, además puede hacerse antes que la economía. Usted puede mejorar los servicios públicos sin que resuelva el tema económico», sostuvo.

En entrevista al programa 2+2 con Ginette González y Andrés Rojas , indicó que una de las líneas que marcó las horas posteriores al doblete sísmico en las zonas de La Guaira es que hubo déficit del servicio de telecomunicaciones. «No tuvimos servicio de telefonía móvil durante muchos días».

«Tampoco tenemos servicio eléctrico y el servicio de agua está comprometido. La primera cosa que quisiera decir es que para que en La Guaira comience la vida a restablecerse, la primera razón es que los servicios funcionen. Hacemos el mayor voto para que funcionen las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el agua potable en aquellos sitios que no están establecidos».

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