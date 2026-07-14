Ingeniero Miyamoto estima que alrededor de 30% de los escombros en La Guaira se pueden reutilizar

CARACAS.- El ingeniero estructural japonés y especialista en gestión de desastres, Kit Miyamoto, aseguró este martes que aproximadamente un 30% de los resto de escombros de las edificaciones que cayeron con el doble terremoto ocurrido en La Guaira pueden ser reutilizados.

Detalló que los restos de acero y metal pueden ser reutilizables, mientras que el concreto y otros materiales «pueden utilizarse en la construcción de caminos, calles y rutas» pero que «eso tiene unas condiciones y unas especificidades».

«Hay un rumor que se ha leído, se ha escuchado y se ha comentado mucho sobre que se están desviando esos escombros al mar, no está siendo así, yo lo puedo asegurar, yo he visitado y recorrido la zona y no estamos lanzando nada al mar«, dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Destacó que el gobierno tiene un plan con dos localizaciones identificadas, «una para la disposición temporal y otra para la disposición final de lo que quede» de los escombros.

El ingeniero japonés afirmó que existen distintas formas de «hacer las construcciones que ya están en pie, mucha más seguras» y que podrían representar apenas un 20% de lo que significaría una construcción nueva y que «por un porcentaje significativo se pueden reforzar».

Aseveró que la clave está en que las nuevas edificaciones deben contar con inspecciones y seguimiento riguroso de los inspectores de construcción durante las diferentes fases. «Si hay formas de hacer las casas más seguras, es más fácil con las nuevas construcciones, pero si hay formas de hacer la calidad de la vivienda muchísima más segura«, añadió.

Sobre las estructuras que permanecen levantadas luego de los temblores, Miyamoto explicó se evalúa el estado de las columnas y vigas. «Si están gravemente dañadas, eso es demolición».

Evaluación del terreno

Reveló que a partir de este martes se inicia un proceso de ingeniería de detalle y capacitación con los ingenieros venezolanos en el campo para verificar la identificación real en línea costera «bloque por bloque» para realizar una cuantificación porque «hay muchos edificios que son reparables».

También se estudiarán los edificios que no sufrieron ningún tipo de daños. «Tendrán las herramientas que necesitan para avanzar y trabajar integrados con el gobierno», agregó.

En cuanto a las viviendas de «construcción informal no planificadas» que se ubican a pie de montaña a lo largo del Litoral Central, el experto sostuvo que pese a que muchas no se cayeron, si sufrieron daños estructurales, por lo que es necesario «dar un diagnóstico, una asesoría y una información directa de qué debemos hacer».

Al ser consultado sobre las condiciones de las estructuras del Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía luego del doble terremoto, el ingeniero detalló que el nacional no registró daños significativos, mientras que en el internacional la «afectación es mayor».

«Las tareas se abocaron a la reparación desde el primer momento, están avanzando para tenerlo recuperado lo más pronto posible, pero hay un problema de suministro de energía del servicio eléctrico que es un reto a atender pero están trabajando fuertemente para garantizarlo y abrirlo lo más pronto posible», acotó.

Desastres mundiales

Luego de varios días en el país y observar las consecuencias de los terremotos ocurridos hace más de tres semanas, Miyamoto afirmó que entran entre los tres «peores» desastres naturales que se han visto en el mundo.

Mencionó que los terremotos más graves ocurrieron en Japón en 2015; Turquía en 2023 y Venezuela 2026. «El área de destrucción actual que vemos aquí en La Guaira muestra aproximadamente un apenas 20% de restos en pie. Es muy lamentable que tengamos que ver esto a estas alturas», comentó.

Terremoto Venezuela/EFE

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio