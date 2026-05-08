Fe y Alegría en los Andes prepara a sus estudiantes para el mercado laboral

CARACAS.- Anderson Moreno, profesor de esta institución en Mérida, destacó que el programa de productividad y enseñanza busca integrar la educación de calidad con el conocimiento del campo y áreas como el turismo, administración, programación, diseño gráfico e industria textil.

Destacó que la mayoria de los estudiantes de Fe y Alegría «son muchachos que ya tienen la visión de trabajo», y que con la formación en valores ciudadanos y conocimientos técnicos serán parte del talento humano de las empresas y podrán desarrollarse como emprendedores.

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Mariangel García / Unión Radio