Autoridades de Lara instan a continuar con las donaciones para los damnificados tras los terremotos

CARACAS.- En la sede de la gobernación del estado Lara, se encuentra habilitado el centro de acopio principal de la entidad, donde según informaron las autoridades, los insumos recibidos han sido distribuidos entre las familias que han llegado a la región en las últimas semanas, quienes resultaron afectadas por los terremotos del 24 de junio.

«Se están armando bolsas de comida, bolsas de productos de aseo personal, de ropa, para continuar atendiendo a las más de 1.000 personas que han llegado desde La Guaira», dijo el gobernador de la entidad, Luis Jonás Reyes.

Instó a las personas que todavía no realizan su aporte, a que se acerquen a la gobernación, ubicada en la Calle 23, esquina con Carrera 19, en el centro de Barquisimeto, donde pueden llevar «lo que su corazón así bien lo disponga».

Este centro de acopio también recibe donaciones de distintas instituciones gubernamentales y empresas privadas, que desde el primer día se sumaron para atender a los más afectados por el doblete sísmico.

Unión Radio