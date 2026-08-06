Proceso de conversaciones entre el gobierno y oposición se declaró en sesión permanente hasta el #12Ago

CARACAS.- El proceso de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno Nacional y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 instaló un plenaria se declaró en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto.

La información la dio a conocer el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a través de un comunicado publicado en la red Telegram.

En el primer encuentro entre ambas delegaciones, que se realizó en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar de La Carlota, las partes acordaron la metodología del proceso, los ciclos de trabajo y se ratificó la agenda de temas que se abordará.

El 12 de agosto se definirá la continuidad de la plenaria, «tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos», se lee en el texto publicado.

Además, se dice que las partes suscriben los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.

De igual manera citan la igualdad política y el trato paritario en la mesa, así como el cumplimiento verificable de los compromisos.

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