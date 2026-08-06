Advierten que fenómeno del «súper niño» podría afectar la producción de cosechas agrícolas hasta en 60%

CARACAS.- El ingeniero agrónomo, Saúl Elías López, advirtió que ante el período de sequía producto del fenómeno climático «Super Niño», la producción de numerosas cosechas que dependen de la lluvia podrían verse afectadas hasta en un 60% de su capacidad habitual.

Durante una entrevista en La Frecuencia de Hoy por Unión Radio , López precisó que la cosecha de maíz es la que tiene una mayor amenaza de sufrir pérdidas durante este periodo, aunque otros productos como el arroz, el frijol, el ajonjolí y hasta el girasol también sufrirían el impacto por la disminución de riego.

«Podemos llegar a tener afectaciones muy lamentables entre un 20 hasta un 60% de disminución de los rendimientos de cada rubro (…) Son estos segundos productos después del maíz que podrían verse afectados en lo que es el ciclo que pueda arrancar en septiembre-octubre hasta la época seca del país», detalló el especialista.

Señaló que se deben ampliar las estaciones que climáticas que ayuden a tener un pronóstico acertado sobre el clima en las diferentes zonas e insistió en la inclusión de los seguros agrícolas para proteger la estabilidad de los productores.

Unión Radio