Universidad Monteávila confiere sus primeros dos doctorados honoris

CARACAS.- La Universidad Monteávila (UMA) otorgó sus primeros doctorados honoris a Christine de Marcellus de Vollmer y al doctor Rafael Tomás Caldera Pietri, distinción que fue aprobada por voto unánime del Consejo Superior por sus aportes excepcionales en los ámbitos educativo, cultural y social.

El acto fue presidido por el rector, doctor Guillermo Fariñas Contreras, quien formalizó la entrega de estos títulos a dos personas que, según la resolución leída por el secretario del Consejo Superior, doctor Miguel Ángel Galíndez González, encarnan los valores fundamentales de la institución.

Christine de Marcellus de Vollmer fue reconocida por su labor como fundadora de PROVIVE, donde a través de su programa ‘Aprendiendo a Querer’, ha logrado promover la formación en valores para niños en 26 países. En el acto de entrega se destacó “su vida de servicio incondicional, su liderazgo pionero y su inmensa contribución a la educación y a la defensa de la dignidad humana”.

Tras la imposición de la medalla, la nueva doctora honoris causa en Educación dijo: “Agradezco infinitamente este reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho con el título de ‘Aprendiendo a Querer’ por llevar esta visión a los lindos y talentosos niños y jóvenes de Venezuela. Nuestro sueño y pasión ha sido ayudar a niños, niñas y adolescentes de todas las clases socio-económicas y de todas las partes de Venezuela, a lograr desarrollar el impulso divino, con el cual nacen, a ser virtuosos, nobles, generosos y abnegados”.

Posteriormente, el doctor Rafael Tomás Caldera Pietri, abogado y destacado filósofo con una amplia trayectoria en la Academia Venezolana de la Lengua y la Universidad Simón Bolívar, recibió su título de doctor honoris causa en Educación por “ser ejemplo vivo de la síntesis entre la fe y la razón, su vida de servicio incondicional a la juventud, su magisterio ejemplar, su defensa de los ideales democráticos y su inmensa contribución al pensamiento venezolano e iberoamericano”.

Caldera habló sobre los retos a los que se enfrenta la universidad hoy en día, y recalcó el rol fundamental que la sociedad espera de ella: “En un tiempo signado por el relativismo, las fake news y el espíritu sectario, su compromiso con lo verdadero ―en el corazón de todos sus miembros― hace de ella (la universidad) un ámbito de libertad, donde cada uno es valorado en su comprensión personal y donde queda fuera toda imposición por la fuerza”.

Durante la clausura, el rector Fariñas Contreras enfatizó que estos doctorados reafirman el “estándar de lo que soñamos para Venezuela”.

“Que la vida de nuestros primeros Doctores Honoris Causa —uno forjando el pensamiento crítico y la rectitud ética desde la academia, y la otra transformando realidades sociales a través de la educación del carácter— sea la brújula que nos guíe. Su coherencia, su fe y su entrega incondicional son la luz que necesitamos para edificar, con esperanza, esa Venezuela de dignidad y valores que todos queremos”, concluyó.

Nota de Prensa