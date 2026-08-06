Elizabeth Pereira: Reconstruir con programa de Naciones Unidas permitirá canalizar la ayuda internacional

CARACAS.- Conducir la reconstrucción con criterios homogéneos y eficientes, así como canalizar la ayuda internacional es el objetivo de conducir la edificación de estructuras para viviendas y locales comerciales siguiendo el programa de las Naciones Unidas, afirmó la internacionalista y profesora uniersitaria, Elizabeth Pereira.

«La metodolgía de las Naciones Unidas nos invitan a reconstruir nuestro país sobre la base de un lenguaje común porque las experiencias internacionales hablan de la necesidad de poner de acuerdo múltiples organismos evaluadores independientes y no sobre la base de metodologías individuales independientes porque eso genera una dificultad fundamental que es la dificultad de movilizar los recursos», aseguró Pereira.

La docente hizo sus afirmaciones al ser entrevistada por la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio, en el que resaltó que trabajar de esa manera sitúa el proceso en un campo importante de la diplomacia que es la cooperación para el desarrollo.

«De esa manera canalizamos esa ayuda internacional», acotó.

Indicó que varias metodologías, como la de la Cepal, y que se traduce en una forma de gestionar la planificación territorial y generar esa gobernanza multinivel entre los actores para poder reconstruir.

Unión Radio