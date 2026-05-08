Asdrúbal Oliveros mantiene «buena» perspectiva de crecimiento para el 2026

CARACAS.-El economista, Asdrúbal Oliveros, aseguró que se mantiene una «muy buena perspectiva» de crecimiento de la economía y de la industria petrolera durante este año.

«Nuestra tasa de crecimiento es 12% para este año, el impulso viene principalmente por el sector petrolero, el PIB petrolero va a crecer 25%. Recuerda que dentro del PIB global el PIB petrolero pesa alrededor de un 28%, entonces casi un tercio de nuestra economía es petrolera así que ese efecto sobre la tasa global es importante», dijo.

En cuanto al ingreso, estima que este año será de aproximadamente de 13 mil millones de dólares por el petróleo, que a su vez, tendrá «un impacto directo en el mercado cambiario y la capacidad de consumo».

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Oliveros afirmó que la reciente licencia que otorgó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Venezuela representa un «primer paso» en una fase de evaluación sobre la deuda pública exterior, que a su juicio, será un proceso de reestructuración «largo y complejo».

«Yo creo que no vamos a ver en el corto plazo como tal el inicio formar de un proceso de reestructuración porque creo que para eso hace falta avanzar primero en el diseño de un plan macroeconómico», dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio

Sostuvo que ese plan macroeconómico debe contemplar cómo se dará el «proceso de consolidación fiscal», porque es importante conocer el tamaño de Estado venezolano, cuáles son sus ingresos, sus gastos, el tamaño del déficit fiscal y cómo se financia.

«Lo mismo aplica también para las propias finanzas de una empresa como PDVSA. Entonces, si yo no tengo esa primera aproximación de cómo están las finanzas públicas y las propias finanzas de PDVSA y a partir de la evaluación de esa estructura financiera un plan de acción para ver cómo ataco los problemas que de allí se deriven, difícilmente voy a poder entrar en un proceso de reestructuración», explicó.

Oliveros insistió en que la reestructuración de la deuda pasa por «tener claridad» de los pasivos, de los acreedores, por establecer una forma para su implementación. «Se acaba de dar esta licencia, va a llegar el tema de la reestructuración, tarde o temprano esto va a venir», agregó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio