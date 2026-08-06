Gobierno instala terminales temporales en Aeropuerto de Maiquetía

LA GUAIRA.- El Gobierno nacional trabaja en la instalación de terminales temporales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, con miras a la reactivación de los vuelos comerciales nacionales e internacionales, luego de que sufriera afectaciones por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

En el estacionamiento del aeropuerto, ubicado en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos, trabajadores avanzan en la instalación de grandes carpas metálicas que permitirán la atención de los viajeros.

Igualmente, se mantienen los trabajos de recuperación de las instalaciones, que están custodiadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además, hay otro grupo de obreros trabajando en la recuperación del Hotel Gran Cacique Guaicaipuro, ubicado a las afueras del aeropuerto, que sufrió afectaciones en parte de su fachada.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó a través de Instagram que los terminales temporales cuentan con tecnología alemana y mano de obra venezolana que «próximamente» permitirán habilitar los vuelos nacionales e internacionales.

Asimismo, dijo que estas estructuras están basadas en estándares internacionales y casos de éxito como los gestionados en Chile tras el terremoto de 2010 y en Japón, luego del tsunami de 2011.

«Maiquetía es la puerta de nuestro país. Trabajamos arduamente para operar y reconectar a Venezuela con el mundo», agregó.

El miércoles, el aeropuerto reanudó sus operaciones de carga internacional con la llegada de un vuelo procedente de Panamá, tras permanecer completamente inoperativo desde el pasado 24 de junio, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

A través de X, el Ministerio de Transporte indicó que este reinicio de operaciones forma parte del restablecimiento progresivo de la terminal aérea.

Tras el desastre, varias aerolíneas han movido sus operaciones a la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo, así como a Barcelona, capital de Anzoátegui (noreste), a 316 kilómetros.

EFE