Flávio Bolsonaro atribuye actual crisis con Argentina a política de confrontación de Lula

RÍO DE JANEIRO.- El senador y candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, repudió este jueves «con vehemencia» la decisión del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina a nivel de encargados de negocios, que atribuyó a la política «de confrontación» del líder progresista.

«Repudio, con vehemencia, la decisión del Gobierno de Lula de degradar las relaciones diplomáticas con la Argentina, nación hermana, nuestro mayor socio comercial en América del Sur y amiga histórica del pueblo brasileño», aseguró en un comunicado el candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL) a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

De acuerdo con el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), al que los sondeos señalan como principal rival de Lula en las presidenciales, «romper con Buenos Aires» no es un hecho inevitable sino el resultado directo de la «política exterior ideologizada y de confrontación» del actual Gobierno.

El pasado martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil le comunicó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, que las relaciones se mantendrían rebajadas mientras no cesen los ataques verbales del presidente argentino, Javier Milei, dirigidos a Lula.

Tanto en el discurso que pronunció en Brasil en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Bolsonaro como en diferentes declaraciones a medios de comunicación, Milei lanzó ofensas contra el presidente brasileño, a quien tildó de «ladrón», «presidiario» y «corrupto».

La cancillería argentina lamentó la decisión del Gobierno brasileño y la calificó como una medida «adoptada unilateralmente» que continúa «aislando a Brasil del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas».

Según Flávio Bolsonaro, la política exterior de Lula generó en pocas semanas crisis con tres países de América: Argentina, Estados Unidos y Paraguay. «Ningún gobierno de la historia reciente logró aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo», afirmó.

El líder ultraderechista afirmó que, para justificar ese aislamiento, el presidente usa como instrumento de propaganda la retórica de la defensa de la dignidad nacional.

Pero, afirmó, «la soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con bravatas electoralistas ni rupturas diplomáticas. Se protegen con una economía fuerte, capacidad de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación y no con las vanidades del gobernante de turno».

Según el candidato opositor, la verdadera razón de la crisis es la victoria electoral de candidatos de derecha en la mayoría de los países de la región, que dejó a Lula sin aliados y lo obligó a «romper con los vecinos que eligieron la libertad».

«El próximo país en liberarse de ese proyecto fracasado será Brasil. A partir de 2027, volveremos a tratar a nuestros vecinos como socios, no como adversarios ideológicos, y reconstruiremos los puentes con la Argentina, Paraguay, Estados Unidos y todas las naciones libres del continente», aseguró.

EFE