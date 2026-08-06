El MAS cree que la mesa de diálogo debe incluir a todos los sectores de la sociedad venezolana

CARACAS.- Felipe Mujica, secretario nacional del partido Movimiento al Socialismo (MAS), señaló que se debe incluir en la mesa de diálogo nacional a los diferentes actores políticos y representantes de la sociedad venezolano para lograr una transición beneficiosa para todos los ciudadanos.

En una entrevista concedida al programa Entre Líneas de Unión Radio , Mujica señaló que este inicio de conversaciones entre representantes del gobierno y una fracción de la oposición venezolano posee poca claridad sobre los temas que abordarán, algo que considera poco beneficioso si se busca concretar una hoja de ruta hacia resolver los problemas en el país.

«Lo primero hubiera sido que el diálogo debería ser plural, debe ser inclusivo. Debería tener a la iglesia, a los sectores económicos, al gobierno, a los partidos, a la sociedad civil. Todo un conjunto que pueda ser convocado», precisó el representante político.

También destacó que se debe conformar comisiones y grupos de trabajo que aborden las agendas en materia de presos políticos, atención por los terremotos, elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral, entre otros temas de interés nacional.

Sobre la participación de Estados Unidos como agente mediador, Mujica se mostró receptivo al recordar su histórica relación diplomática entre gobiernos que, opinó, «nunca debieron romperse». Sin embargo, reiteró que los asuntos deben resolverse únicamente entre los venezolanos.

Unión Radio