Delcy Rodríguez otorgó financiamiento a comercios y emprendedores afectados por los terremotos

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, otorgó financiamiento a 1.766 establecimientos comerciales en La Guaira.

La mandataria indicó que el objetivo es que puedan reactivar su actividad económica, que les permita tener su sustento de vida y la alegría que da el ser útiles y tener una retribución.

También se refirió al plan maestro de reconstrucción nacional y expresó que tiene que ser algo que merezca el pueblo y supere el impacto psicológico que dejaron las tragedias naturales en el estado La Guaira en 1999 y este 2026.

«Tenemos que hacer un plan maestro que cuando el pueblo lo vea lo apruebe y esté feliz de lo que va a significar su futuro inmediato para la vida en La Guaira. He dicho que (La Guaira) debe convertirse en un eje de desarrollo logístico y turístico, con el principal aeropuerto del país, puerto y desarrollo turístico», indicó Rodríguez.

Añadió que el plan maestro es La Guaira que renace y la esperanza de un pueblo que ama a su estado.

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