Bomberos de la Unerg requieren insumos para rescatistas en La Guaira

CARACAS.- Bomberos de la Universidad Nacional Experimental Romulos Gallegos (Unerg) en el estado Guárico, aseguran que se requieren insumos para los rescatistas que se encuentran en labores de apoyo y rescate en el estado La Guaira.

Más de 16 bomberos de la Unerg participan en labores de rescate en La Guaira desde el 24 de junio, y de acuerdo con Orlando Durán, integrante del grupo bomberil, requieren insumos para los trabajos en el terreno, así como también para la entrega de las ayudas humanitarias.

“Necesitamos overoles, protectores respiratorios que no sean mascarillas sino rígidos, que realmente protejan los pulmones, zapatos, botas de seguridad o botas militares, son importantísimas para que los muchachos se mantengan siendo un canal y entregando esa ayuda humanitaria que ustedes están aportando. Si tiene algo de esto en casa y no sabes exactamente cómo ayudar, pónselo en las manos a los bomberos universitarios”, pidió Durán.

Resaltó que este tipo de insumos servirán para los miles de rescatistas y voluntairos que se encuentran en la zona cero, y para quienes puedan colaborar, pueden comunicarse al 04144358239.

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