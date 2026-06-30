CARACAS.- El aeropuerto Manuel Piar de Puerto Ordaz, mantiene operaciones con regularidad luego del impacto de un rayo que cayó cerca de la pista principal de aterrizaje.

El potente rayo impactó la calle de rodaje en el hangar del aeropuerto Manuel Piar, la descarga eléctrica se registró durante una fuerte lluvia. El personal aeroportuario dijo que el rayo ocasionó una grieta en el asfalto que quedó fragmentado como si le hubiesen aplicado presión con un taladro.

No se registraron mayores consecuencias y las autoridades informaron que las operaciones se mantienen con normalidad.

Unión Radio