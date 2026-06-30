martes, junio 30, 2026
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Recomiendan medidas a voluntarios para evitar enfermedades

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AME4654. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Rescatistas trabajan en una zona afectada por un terremoto, este jueves en Caracas (Venezuela). El Gobierno de Venezuela elevó a 235 los muertos y a 4.300 los heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la víspera, cuya devastación golpeó especialmente al estado La Guaira. EFE/ Ronald Peña R
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CARACAS.- Continúa la buena voluntad de los donativos en todo el país y desde el exterior, pero es necesario incluir en las sugerencias el equipamiento para los incansables voluntarios civiles.

Entre los requerimientos figuran tapabocas N95, lentes de seguridad y guantes, así como zapatos cerrados en buen estado, para que puedan preservar su salud.

Desde el momento de la tragedia del doblete sísmico los voluntarios han estado día y noche tratando de rescatar a las víctimas, la gran mayoría sin equipamiento adecuado, por lo que médicos advierten que deben estar atentos a los varios escenarios.

“Las labores de rescate sin equipos adecuados de bioseguridad pone a los héroes que trabajan con el corazón, que son los voluntarios, a graves riesgos de salud, ya que están expuestos a enfermedades como la leptospirosis, que es una infección de tipo bacteriana, que se transmite a través del contacto con la orina de roedores, principalmente de ratas que están presentes en el agua estancada, el lodo y los escombros contaminados», señaló la médico internista Amparo Mora.

Precisó que esta bacteria puede penetrar a través de pequeñas heridas cutáneas, así como de las mucosas o los ojos.

También están expuestos a patologías como hantavirus, que se transmite al inhalar el polvo contaminado con heces o saliva de roedores, y enfermedades como la salmonelosis, infección bacteriana  grave transmitida por el contacto directo de superficies y objetos contaminados por las heces de estos animales.

«Es importante mencionar que la falta de auga potable, si la sumamos a la fractura de tuberías de aguas negras crean un foco para bortes epidémicos, enfermedades sobre todo del tracto gastrointestinal», añadió la especialista.

Unión Radio

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